Ordinanza movida, parte l’adeguamento della segnaletica: l’assessore Iacovacci ringrazia la Polizia Municipale

Con l’entrata in vigore dell’ordinanza n. 360/2026 del 10/07/2026, il Comune di Avellino ha sancito misure straordinarie atte a migliorare decoro, sicurezza e vivibilità nelle aree centrali della città, in particolare Piazza Libertà, Corso Vittorio Emanuele II, il Centro Storico e le principali zone della movida. In ottemperanza a ciò, la Polizia Municipale ha avviato gli interventi di adeguamento della segnaletica e il rafforzamento dei controlli nelle aree interessate.

L’assessore con delega alla Polizia Municipale, Ettore Iacovacci, ha commentato così l’avvio delle nuove disposizioni: «Un cambiamento che prende forma giorno dopo giorno.

La Polizia Municipale è al lavoro per l’adeguamento della segnaletica e per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dall’ordinanza che riguarda il tratto tra Piazza Libertà e Corso Vittorio Emanuele. Un percorso che stiamo portando avanti per restituire maggiore decoro, sicurezza e vivibilità agli spazi pubblici, aggiornando le regole alle esigenze di una città che cambia. Ringrazio tutti gli agenti della Polizia Municipale per l’impegno, la professionalità e la costante presenza sul territorio. Insieme continuiamo a lavorare per un’Avellino più ordinata, sicura e accogliente.»