Grottaminarda, il laboratorio di comunità “FuoriLuogo” volge al termine: ecco gli ultimi appuntamenti

Il Laboratorio di Comunità “FuoriLuogo” al parco Frank Zappa di Grottaminarda volge quasi al termine. Mancano 9 giorni alla fine di un percorso di autogestione che ha portato laboratori, talk, concerti e sperimentazioni nel cuore della cittadina irpina, con ospiti nazionali e internazionali. Ecco gli imperdibili appuntamenti degli ultimi 9 giorni, tra musica, diritti e cultura.

Sabato 11 luglio – Rodari Connection, live ore 21. A seguire Babajim the band

12 luglio – Fiera dei produttori e delle produttrici locali e pranzo di comunità, dalle 10:00 alle 23:00 Progetto sonoro e narrativo di Valentina Fin e Federica Furlani. Ispirato alle Favole al Telefono di Rodari, lo spettacolo propone un viaggio tra musica e racconto, trasformando le parole del cantore dell’infanzia in un’esperienza sonora indimenticabile. Si continua con musica tradizionale greca e anatolica con la band Babajim, direttamente da Lesbo. Un’intera giornata al parco all’insegna delle produzioni etiche locali e della convivialità. Saranno presenti artigiani del gusto, vignaioli e artisti. Possibilità di mangiare e bere fino a sera. Ad allietare la giornata, un live set di Buglione World Selecta e Papa Lele.

14 luglio – Concerto Aperitivo Kenta Hayashi dalle 19. Jam Session dalle 21:00 È la volta di un visionario artista giapponese che ci accompagna al tramonto nel parco con paesaggi sonori immersivi e psichedelici. 15 luglio- Presentazione del libro “Napoli Balla”, di e con Gennaro Ascione, ore 21:00 Sociologo, scrittore e docente presso l’Orientale di Napoli, l’autore del libro – in dialogo con Michele Fornaro – ci porta alla scoperte dei mille volti della metropoli partenopea, attraverso l’analisi delle sue sorprendenti e nascoste sottoculture musicali. 16 luglio – Dall’Irpinia a Gaza: dibattito sulla Palestina, ore 18:30 Un dibattito che intreccia il dialogo tra collettivi locali e ospiti di fama nazionale sui temi della solidarietà e della riconversione economica: dalle lotte locali per la Palestina fino ai grandi movimenti nazionali, ci chiederemo da dove ripartire per rifondare un percorso di liberazione dall’imperialismo e dal regime militare che esso impone. Tra gli ospiti: Tony La Piccirella (referente Global Sumud Flotilla), Giso Amendola (sociologo del Diritto e docente), Michela Arricale (avvocata per i diritti umani), Basem Kharma (ricercatore siriano-palestinese di Storia Contemporanea). 18 luglio – Presentazione del libro “La luce del risveglio”, di e con Francesca Albanese La rassegna termina con la presentazione del nuovo libro edito da Rizzoli della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi Occupati. In dialogo con Antonio Cammisa, un’occasione unica per continuare a tessere panorami di resistenza contro l’oppressione coloniale israeliana in Palestina e per immaginare un futuro libero dall’imperialismo, in cui il diritto internazionale nuovamente legittimato, la cura di territori e relazioni impediscano la distruzione dell’ambiente e delle popolazioni in tutto il mondo. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Bar aperto ogni giorno dalle 17. Per tutti gli aggiornamenti seguite le pagine Instagram e Facebook di FuoriLuogo.