EcoDigital Tourism Summit 2026, l’Irpinia presente con i comuni di Santo Stefano Del Sole e di Mercogliano

Saranno i comuni di Santo Stefano del Sole e di Mercogliano a rappresentare l’eccellenza e le virtù del territorio irpino in occasione dell’EcoDigital Tourism Summit 2026. L’importante appuntamento, interamente dedicato alla duplice transizione ecologica e digitale nel settore turistico, si terrà il prossimo lunedì 13 luglio nella suggestiva cornice di Vietri sul Mare.

I primi cittadini Gerardo Santoli (Santo Stefano del Sole) e Vittorio D’Alessio (Mercogliano) prenderanno parte attiva ai tavoli di discussione, confrontandosi direttamente con un parterre di altissimo profilo istituzionale, accademico e imprenditoriale. Il Summit, ospitato dal comune di Vietri sul Mare, vedrà una forte sinergia tra i borghi della regione: oltre alla delegazione irpina, saranno infatti coinvolte altre importanti realtà territoriali campane come Ottati, Pietrelcina, Pollica e Castellabate, tutte unite nella definizione di nuovi modelli di sviluppo locale capaci di coniugare la tutela dell’ambiente con l’adozione di moderne tecnologie digitali.

Il Summit si preannuncia come un prezioso incubatore di idee e sinergie strategiche. Accanto ai rappresentanti dei comuni, il prestigioso programma della giornata vedrà la partecipazione e gli interventi di autorevoli relatori, tra i quali:

Alfonso Pecoraro Scanio , Presidente della Fondazione UniVerde;

Vincenzo Maraio , Assessore al Turismo della Regione Campania;

Rosanna Romano , Direttore Generale delle Politiche del Turismo della Regione Campania;

Valentina Della Corte , dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;

Vincenzo Lipardi , Direttore Generale di Fabbrica Italiana dell’Innovazione;

Andrea Ferraioli , del Distretto Turistico “Costa d’Amalfi”;

Luciano Pignataro , giornalista, saggista e scrittore;

Christian Cutino, EcoDigital Campania dell’Innovazione.

La presenza congiunta di Santo Stefano del Sole e Mercogliano, al fianco delle altre realtà campane presenti, testimonia la vitalità delle aree interne e la loro capacità di porsi come modello virtuoso nella governance del turismo sostenibile, dimostrando come le piccole e medie comunità locali possano governare il cambiamento e attrarre nuovi flussi turistici nel pieno rispetto della transizione ecologica.