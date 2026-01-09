Ordinanza del Sindaco per il crollo dell’ex Cinema Diana: scatta la messa in sicurezza

In data odierna, il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, ha emanato l’ordinanza n. 308 a seguito del crollo di alcune parti di un fabbricato situato in via Condotto n. 11. (ex Cinema “Diana”) già oggetto di una demolizione poi interrotta. Il provvedimento si è reso necessario per eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana e contempla: chiusura totale al traffico, messa in sicurezza dell’area, azioni legali.

Per garantire la sicurezza dei cittadini, l’Amministrazione comunale, di concerto con l’Ufficio Tecnico e la Polizia Municipale, ha disposto con effetto immediato:

* la chiusura del tratto di strada compreso tra l’incrocio con via A.A. Minichiello e l’incrocio con via Piave fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

* la predisposizione da parte dell’Ufficio Tecnico dei transennamenti necessari a protezione della carreggiata e della struttura;

* richiesta formale alla Procura di Benevento e alla Prefettura di Avellino delle autorizzazioni per procedere d’ufficio alle verifiche strutturali forzose e sbloccare l’attuale situazione di pericolo.

L’Amministrazione Comunale monitorerà costantemente l’evolversi della situazione in collaborazione con le forze dell’ordine e gli enti competenti.