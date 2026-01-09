Avellino-Sampdoria, i convocati di mister Biancolino

In vista del match tra Avellino e Sampdoria, valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:
Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara, 45 Pane;
Difensori: 2 Missori, 3 Sala, 19 Reale, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani;
Centrocampisti: 6 Palmiero, 11 D’Andrea, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 39 Besaggio;
Attaccanti: 7 Tutino, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 99 Favilli.
REPORT:
Justin Kumi sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra.
Roberto Insigne sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo soleo di destra.