“Borghi Aperti”: a Montefusco il futuro della rigenerazione territoriale tra PNRR, innovazione e identità

MONTEFUSCO – Si terrà mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 9:30, presso la Sala del Consiglio Comunale di Montefusco, la tavola rotonda “Borghi Aperti: Prospettive di rigenerazione culturale e sociale per il cambiamento”. L’incontro rappresenta un momento cruciale per il progetto 2 V.I.TE. (Visioni per la Valorizzazione strategica Innovativa e per la rigenerazione culturale e sociale del Territorio), iniziativa finanziata con 2,5 milioni di euro dal bando PNRR Attrattività dei Borghi – Linea B.

Il progetto, che unisce i comuni di Montefusco, Santa Paolina e Torrioni, mira a trasformare l’area in un modello di sviluppo sostenibile, puntando sulla valorizzazione delle eccellenze artigianali e vitivinicole, come il Greco di Tufo DOCG e l’arte del tombolo.

Il Programma dell’incontro La tavola rotonda, presieduta da Annamaria Oliviero (Sindaco di Torrioni) e coordinata da Salvatore Rubinetti (LESS Coop. Sociale), vedrà il confronto tra rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e della cooperazione:

Visione Scientifica e Accademica: Interverranno il Prof. Gianni Cicia (CRISP UNINA) e la Prof. Adelina Picone (DiARC Università Federico II), illustrando il ruolo della ricerca nella rigenerazione delle aree interne.

Sinergia Territoriale: Parteciperanno i sindaci di numerosi comuni irpini e sanniti, a testimonianza di una strategia di rete che supera i confini comunali.

Sviluppo Locale e Cooperazione: Contributi fondamentali arriveranno da Paolo Scaramuccia (Responsabile Nazionale Aree Interne Legacoop) e Anna Ceprano (Presidente Legacoop Campania), focalizzati sulla nascita di una cooperativa di comunità per gestire servizi di prossimità e mobilità sostenibile.

Conclusioni Istituzionali: L’intervento conclusivo sarà affidato all’On. Maurizio Petracca (Consigliere Regionale) e a Salvatore Santangelo (Sindaco di Montefusco).

Il progetto rappresenta una sfida per garantire il diritto a restare delle giovani generazioni», spiegano i promotori, «unendo la narrazione identitaria dei nostri borghi alle soluzioni concrete della contemporaneità.