Ordigno bellico nel cantiere della “Dante” il prefetto: soluzione nel più breve tempo possibile

AVELLINO- “La priorità è garantire la sicurezza dei cittadini e al tempo stesso permettere la prosecuzione dei lavori nel cantiere senza ulteriori ritardi”. E’ quanto afferma il Prefetto di Avellino Rossana Riflesso in riferimento all’ordigno bellico ritrovato nel cantiere della “Dante Alighieri”, per cui proprio alla Prefettura come avviene in questi casi, spetterà la funzione di coordinamento delle attività che dovranno portare al disinnesco dell’ordigno. Un’ attività che sarà eseguita, come assicura il massimo rappresentante di Governo, nel più breve tempo possibile.