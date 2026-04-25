Ora Avellino, i candidati della lista ispirata da Livio Petitto

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Ecco i 32 candidati della lista “Ora Avellino”:

Rauzzino Antonio Gerardo( Detto Rau)

Barbato Paola

Belfiore Amelia

Brogna Carmine

Capobianco Francesca Pia

Cotilici Mihaela Maria (Detta Michela)

De Vito Francesca

Del Gaudio Michele

Della Sala Antonio

Della Sala Mario

Fiore Stefania

Iandolo Ornella

Iannuzzo Alessandro

Lanzetta Emilio Carlos

Laudonia Alfonso

Luongo Maria Anastasia

Mazza Carlo

Mollica Alfonso

Pellecchia Rita

Picariello Adriano

Pirone Renato

Ponzio Silvia

Poppa Nicola

Ranucci Carmine

Rocchetta Gerardo

Russo Gerarda

Sardella Francesca

Spagnuolo Walter

Tirri Benedetta

Vena Antonio

Villani Pellegrino

Zeccardo Luigi