Ora Avellino, i candidati della lista ispirata da Livio Petitto

Ecco i 32 candidati della lista “Ora Avellino”:
Rauzzino Antonio Gerardo( Detto Rau)
Barbato Paola
Belfiore Amelia
Brogna Carmine
Capobianco Francesca Pia
Cotilici Mihaela Maria (Detta Michela)
De Vito Francesca
Del Gaudio Michele
Della Sala Antonio
Della Sala Mario
Fiore Stefania
Iandolo Ornella
Iannuzzo Alessandro
Lanzetta Emilio Carlos
Laudonia Alfonso
Luongo Maria Anastasia
Mazza Carlo
Mollica Alfonso
Pellecchia Rita
Picariello Adriano
Pirone Renato
Ponzio Silvia
Poppa Nicola
Ranucci Carmine
Rocchetta Gerardo
Russo Gerarda
Sardella Francesca
Spagnuolo Walter
Tirri Benedetta
Vena Antonio
Villani Pellegrino
Zeccardo Luigi