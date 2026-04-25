Comunali, Nargi: dagli altri due candidati non ho sentito ancora parlare di città

AVELLINO- “Parliamo di temi e di città”. Laura Nargi ha da poco lasciato Piazza Del Popolo, dove sono state presentate le due liste che la sostengono e le altre tre che compongono la coalizione. Baci e abbracci con i candidati e con gli esponenti presenti dell’altro schieramento, così come era avvenuto in mattinata con Nello Pizza. E la candidata a sindaco lo ribadisce: “Nello Pizza e’ una persona che stimo e rispetto è un amico, ma piuttosto che parlare di vincere al primo turno, penso che dobbiamo parlare più di di programmi e di progetti. Sinceramente, a dire la verità dagli altri due candidati, non ho sentito parlare di nulla. Non ho sentito ancora parlare di nulla perché mi auguro e spero l che possiamo confrontarci su temi e su idee. Lo stesso Pizza qualche giorno fa, in una emittente televisiva ha dichiarato che loro stessi sono litigiosi e non sanno dove andare”. La candidata sindaco non vuole sentire parlare per ora gia’ di accordi e ballottaggio: “Io dico che non bisogna parlare di accordi. Ne abbiamo già sentite abbastanza, bisogna solo parlare di temi di città. Ecco questo vorrei”.