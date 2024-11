Operazione della GDF di Benevento: lotta allo spaccio nel centro storico

Nell’ambito della costante attività di prevenzione e repressione dei reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, messa in atto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, l’attenzione nei giorni scorsi è stata rivolta alle zone della movida sannita, agli spazi di aggregazione più frequentati dagli adolescenti e alle zone limitrofe.

L’attività d’iniziativa, svolta dalla Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria, con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, ha portato al sequestro di 6,21 g di sostanza stupefacente, precisamente 4,91 g di hashish e 1,3 g di marijuana.

Oltre all’abilità dei finanzieri, fondamentale è stato anche il fiuto dei pastori tedeschi, le unità cinofile Kongo e Frisbee, i quali, in simbiosi con i loro conduttori, hanno fermato quattro soggetti di cui tre adolescenti e un uomo, in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, successivamente segnalati alla locale Autorità prefettizia per l’applicazione delle sanzioni di tipo amministrativo.

Tale attività, si inquadra negli sforzi del Corpo della Guardia di Finanza per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini e dei giovani in particolare, attraverso l’espletamento di mirati servizi di osservazione e controllo del territorio, al fine di dare una risposta importante a quello che sta diventando un tema sensibile per la comunità, ovvero il contrasto allo spaccio di droga.