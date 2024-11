Laboratori per Bambini al Museo M.I.R.A. di Mercogliano per la Festa dell’Albero

Tornano i laboratori per bambine e bambini al museo irpino delle radici aumentate M.I.R.A. di Mercogliano. Nella struttura, sita in via Antonio De Curtis a Torrette, nei pomeriggi del 19 e del 21 novembre Legambiente Avellino – Alveare ha organizzato dei laboratori dedicati alla Festa dell’Albero.

Sei turni, spalmati su due giorni, per permettere a tutti e a tutte di partecipare. In particolare, i laboratori si terranno:

– martedì 19 novembre alle ore 15.30 – 17.00 – 18.30

– giovedì 21 novembre alle ore 15.30 – 17.00 – 18.30

L’evento consisterà nella possibilità di visitare il museo dedicato alle bellezze naturalistiche del Parco regionale del Partenio e nel partecipare a due laboratori sensoriali dedicati alla festa dell’albero e alla flora che abita le nostre montagne.

Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione all’apposito form google. Per avere maggiori informazioni è possibile contattare il 3937161478 oppure scrivere alle pagine social del Museo Irpino delle Radici Aumentate.