Incidente sul Raccordo Avellino-Salerno: giovane in codice rosso e traffico in tilt

Un diciottenne di Montoro e” stato ricoverato in gravi condizioni al Moscati di Avellino a seguito del sinistro che ha coinvolto più vetture nella mattinata lungo il Raccordo Avellino Salerno. Sulle cause del sinistro sono in corso accertamenti da parte della Polstrada di Avellino che è intervenuta sul posto per i rilievi insieme al personale del 118 e dell’Anas. Diversi i veicoli coinvolti e notevoli disagi alla circolazione. In seguito all incidente e ai rallentamenti si è registrato sempre sul Raccordo un tamponamento tra più vetture

Il raccordo è stato riaperto, e il traffico è in fase di graduale smaltimento.