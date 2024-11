Operazione Antidroga dell’Arma, il “plauso” del ministro Piantedosi

AVELLINO- La recente operazione dei Carabinieri della Compagnia di Avellino contro una rete di pusher attiva in varie piazze cittadine viene evidenziata sulla pagina del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha pubblicato tra le operazioni di rilievo eseguite nel corso della settimana anche quella che ha portato a nove misure cautelari agli arresti domiciliari nell’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino e condotta dai militari agli ordini del colonnello Domenico Albanese. Un “plauso” implicito al lavoro dell’Arma. “Sono 9 i soggetti tratti in arresto dai Carabinieri – si legge nel post- nel corso di un’operazione contro lo spaccio di droga nel centro di Avellino. I membri della banda criminale si approvvigionano di stupefacenti nell’hinterland napoletano per poi rifornire le piazze del capoluogo irpino”.