Taurano, la reliquia del sangue di San Francesco per tre giorni nel Vallo di Lauro

TAURANO- La reliquia del sangue di San Francesco visita Taurano e il Vallo di Lauro, dove si trova il Convento francescano di San Giovanni del Palco. Un evento straordinario per la comunità religiosa del Vallo di Lauro e l’Irpinia, in occasione dell’Ottavo Centenario delle Stimmate di San Francesco (1224 – 2024) quello della visita della reliquia del Santo Patrono d’Italia. Il programma prevede per il giorno di Sabato 9 novembre alle ore 19:30 l’ accoglienza della reliquia sul piazzale di San Giovanni del Palco a Taurano. Alle ore 20:00 la Santa Messa presieduta dal M.R.P.Fr. Antonio Tremigliozzi. Il giorno dopo, domenica 10 novembre ci sarà l’accoglienza della reliquia in Piazza Freconia a Taurano, dove alle 11:30 sara’ celebrata la santa Messa. Nel pomeriggio alle 16:30 la Via Crucis a san Giovanni, seguita dalla Santa Messa.

Lunedi 11 Novembre, ultimo giorno di permanenza della reliquia nel Vallo di Lauro alle 11:00 ci sara’ una messa presso la casa albergo per anziani Villa Biondi di Lauro e alle 14:30 la Corona Francescana. Alle ore 15:00 la partenza per il convento di Airola. La peregrinatio della reliquia è organizzata dai Frati Minori della Custodia di Terra Santa in occasione degli Ottocento anni dalle stimmate di S. Francesco.