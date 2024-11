Raid alla Gold Bet di Lauro: in trentacinque secondi ladri via con i soldi delle casse

LAURO- Un raid “lampo” in pieno centro cittadino all’Agenzia di scommesse Gold Bet di Via Principe Amedeo: bottino di circa seimila euro. E’ quanto avvenuto all’alba a Lauro, dove intorno alle quattro sono entrati in azione i malviventi. Due soggetti, a volto travisato, che hanno prima scassinato la serranda e la porta di accesso dell’agenzia e poi, una volta all’interno si sono diretti alle casse della stessa. Due quelle prese di mira dai malviventi, che hanno portato via l’incasso del fine settimana, una somma intorno ai seimila euro. Il raid all’interno dei locali sarebbe avvenuto in meno di un minuto. Non sono stati portati via i soldi del cambiamonete all’interno dello stesso locale o i PC usati come postazioni per il gioco online. L’allarme scattato in piena notte e la denuncia che e’ stata sporta alla locale stazione dei Carabinieri. I militari dell’Arma hanno già acquisito i video della stessa Agenzia e nelle prossime ore potrebbero fare altrettanto per quelli delle attività limitrofe e del sistema di videosorveglianza comunale. Le indagini per identificare gli autori del raid sono condotte dai Carabinieri della stazione agli ordini del Luogotenente Giovanni Pagano.

1 of 2