“Opera Time”, concerto inaugurale presso la Prefettura di Avellino

La Prefettura di Avellino ospiterà, venerdì 8 maggio 2026 alle ore 11.00, presso il Salone degli Specchi, il concerto “I Cameristi all’Opera”, evento inaugurale della rassegna musicale “Opera Time”, promossa dal Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa”.

L’iniziativa rappresenta un momento di particolare rilievo istituzionale e culturale: per la prima volta, infatti, la Prefettura apre i propri spazi a una rassegna musicale, dando vita a un’esperienza innovativa di dialogo tra istituzioni e mondo dell’arte. “Opera Time” nasce con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti del territorio e di promuovere la musica come strumento di condivisione e crescita culturale, rafforzando il legame tra funzione pubblica e comunità.

Il concerto inaugurale vedrà protagonisti gli allievi delle classi di canto del Conservatorio, accompagnati al pianoforte, in un programma dedicato al repertorio operistico e cameristico.

In occasione dell’evento inaugurale, sarà consentita la partecipazione anche alla cittadinanza, previa prenotazione e fino a esaurimento dei posti disponibili. Gli interessati potranno inviare richiesta all’indirizzo e-mail segreteriaprefetto.pref_avellino@interno.it entro e non oltre le ore 12.00 del 7 maggio p.v., indicando nome, cognome e data di nascita.

L’accesso sarà consentito esclusivamente ai soggetti prenotati, previa esibizione di un valido documento di identità.