Claudio Petrozzelli presenta la candidatura al Consiglio comunale: giovedì 7 maggio l’iniziativa a Valle con Nello Pizza

Giovedì 7 maggio, alle ore 18:30, Claudio Petrozzelli presenterà ufficialmente la propria candidatura al Consiglio comunale di Avellino presso il KitiKaka, in Piazza don Giuseppe Morosini, nel quartiere Valle.

L’iniziativa sarà l’occasione per raccontare il percorso politico e civico che ha portato alla candidatura, con un richiamo alle principali battaglie portate avanti in questi anni, a partire dai temi della mobilità, del futuro dei giovani, della qualità della vita e della rigenerazione urbana.

All’incontro sarà presente anche il candidato sindaco Nello Pizza, a sostegno del quale Petrozzelli ha scelto di candidarsi nella lista del Partito Democratico.

“Questa presentazione sarà un momento importante per condividere con amici e amiche, sostenitori e cittadini le ragioni di questa scelta e le idee che voglio mettere a disposizione della città. Avellino ha bisogno di attenzione concreta, partecipazione e visione, e da qui voglio continuare a dare il mio contributo”, sottolinea Petrozzelli.

L’appuntamento di giovedì 7 maggio rappresenta dunque un momento di confronto aperto con la cittadinanza, in un quartiere che per il candidato ha anche un valore personale e simbolico.