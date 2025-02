Clamoroso al Gallucci di Solofra con la Vis Mediterranea che blocca sullo 0-0 il Parma primo in classifica

Risultato a sorpresa allo Stadio “Gallucci” di Solofra, dove una battagliera Vis Mediterranea blocca la capolista Parma Women sullo 0-0 nella gara valevole per la 18esima giornata di campionato di serie B femminile.

Sovvertito il pronostico iniziale tutto a favore delle ducali che sono in piena lotta per la promozione in serie A. Un pareggio insperato, giunto in un momento di grande crisi per le montoresi che venivano da ben 9 sconfitte consecutive, conquistato con le unghie e con i denti, anche per dimostrare che le giallo-verdi sono ancora vive e continuano a sperare nel miracolo salvezza, che tuttavia resta ancora lontana 12 punti.

Raggiungere il San Marino Academy, attualmente quart’ultimo a quota 14 punti, è impresa ardua. Però, questo piccolo passo in avanti ha permesso alle avellinesi non solo di muovere la classifica, conquistando il secondo punto nel campionato cadetto, ma soprattutto di acquisire nuove certezze perché fermare il Parma capolista non è da tutti. Le ducali vantano il terzo miglior attacco con 44 reti realizzate e la migliore difesa con appena 6 gol subiti.

Il pareggio di oggi ha il sapore di una vera e propria impresa sportiva. Le critiche rivolte a mister Alessandro Caruso e alle giocatrici da parte della società hanno dato i propri frutti, tirando fuori la tanto attesa ventata di orgoglio con una prestazione super e soprattutto con il portiere Pucova che è riuscita a mantenere la porta inviolata, grazie anche al superbo lavoro di squadra messo in campo da giocatrici che sembravano trasformate.

Addirittura la Vis, a un certo punto ha rischiato di vincere la gara con alcune occasioni che hanno fatto tremare le ospiti, presumibilmente giunte a Solofra sottovalutando le avversarie e con la presunzione di conquistare facilmente i 3 punti.

A fine gara sono arrivati i complimenti della dirigenza ad allenatore e a giocatrici, che ora si preparano con un ritrovato entusiasmo per la prossima gara, ancora in casa, domenica 16 febbraio contro l’Orobica Calcio, nel tentativo di conquistare la prima storica vittoria nel campionato di serie B e perché no, per continuare a sperare di mantenere la categoria.