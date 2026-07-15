Ondate di calore in Campania per le prossime 48 ore: l’avviso della Protezione Civile

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha emanato un avviso di criticità per “Ondate di calore” dalle ore 20:00 di stasera, mercoledì 15 luglio 2026, alle ore 20:00 di venerdì 17 luglio.
Si prevedono ancora temperature elevate che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 4-6°C, associate a un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare anche il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione.
In tal senso, le dichiarazioni dell’assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta:
«L’ondata di calore non va sottovalutata, pertanto rinnoviamo l’invito ai Comuni a prestare la massima attenzione nei confronti soprattutto degli anziani, dei bambini e delle fasce più fragili della popolazione. Ai cittadini – ha proseguito l’assessora Zabatta – raccomandiamo di adottare comportamenti adeguati alle condizioni climatiche attuali: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, limitare le attività all’aperto e gli spostamenti non necessari, mantenere gli ambienti freschi e correttamente arieggiati, idratarsi con regolarità e prestare attenzione anche agli animali domestici.»
Zabatta ha sottolineato quanto possa essere di determinante importanza la collaborazione di tutti al fine di garantire la concreta tutela della salute della comunità.