“Fermiamoli!”, Avellino scende in piazza contro la nuova legge sulla caccia: «La natura non è un bersaglio»

Presidio questo pomeriggio ad Avellino contro la proposta di riforma della legge sulla caccia.

“Fermiamoli! Avellino si mobilita contro la legge sulla caccia” è lo slogan dell’iniziativa.

La manifestazione nasce per esprimere la contrarietà a un provvedimento che, secondo i promotori, rappresenta un grave attacco alla fauna selvatica, alla biodiversità, alla sicurezza dei cittadini e ai principi di tutela dell’ambiente e degli animali sanciti dalla Costituzione.

Tra le voci della protesta quella del presidente di Legambiente Avellino, Antonio Di Gisi, che boccia senza mezzi termini il disegno di legge. «È una legge assurda perché la natura non è un bersaglio. Prima si parlava di protezione della fauna, oggi invece si parla di gestione. Non pensiamo che sia la caccia a poter gestire la fauna e la biodiversità: bisogna dare ascolto alla scienza. È una legge che va contro la scienza e siamo qui in piazza, anche ad Avellino, per dire: fermiamoli».