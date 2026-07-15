Corona d’alloro per BigMama al Politecnico di Milano: la tesi dedicata alla sua Irpinia e alle vittime del cancro

Corona d’alloro per la cantante irpina BigMama, all’anagrafe Marianna Mammone: la giovane artista ha concluso nella mattinata di oggi, 15 luglio 2026, la laurea triennale in Urbanistica: Città, Ambiente e Paesaggio al Politecnico di Milano, aggiungendo al suo percorso artistico un traguardo accademico di rilievo, avvalorato da un lavoro di tesi incentrato sul territorio in cui affondano le sue radici, l’Irpinia e la sua San Michele di Serino.

L’elaborato, dal titolo “Metastasi della città. Salute, ambiente e pianificazione urbana. Una ricerca che parte dall’Irpinia”, è incentrato sull’analisi del rapporto tra qualità ambientale, salute pubblica e scelte urbanistiche. Accanto all’interessante studio accademico, non è passata inosservata la dedica che BigMama ha voluto destinare, nelle prime pagine della tesi “a tutte le vittime di cancro, a chi ne custodisce la memoria tra le pagine già scritte, a chi continua a scriverle, riga dopo riga e a chi ha dovuto affidare l’ultimo capitolo al silenzio.” Un passaggio che richiama la sua personale esperienza avuta con il Linfoma di Hodgkin, scoperto nel 2020 all’età di soli 23 anni e superato dopo mesi di chemioterapia: ecco allora il sentito ringraziamento rivolto al dottor Michele, definito angelo e secondo papà, che restituisce la dimensione pura e umana di un traguardo che va ben oltre la “dimensione” accademica in senso stretto, abbracciando intrinsecamente e profondamente la sua storia personale.