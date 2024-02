Omicidio Lippiello, i due indagati restano in carcere: quadro indiziario allarmante

BAIANO- Il Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio ha emesso una misura cautelare nei confronti di Salvatore e Francesco Crisci, padre e figlio accusati dell’omicidio del cinquantaquattrenne Felice Lippiello. Dopo l’interrogatorio in carcere, il Gip non ha convalidato il fermo di indiziato di delitto firmato dal pm Vincenzo Toscano, per un profilo legato in particolare al pericolo di fuga, ma ha emesso comunque la misura cautelare in carcere ritenendo quello raccolto da Procura e Carabinieri un “quadro indiziario allarmante” nei confronti dei due indagati, che stamattina si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. I legali dei due, gli avvocati Antonio Falconieri e Maurizio Lo Sapio, potranno ora impugnare il provvedimento del Gip al Tribunale del Riesame.