Basta morti bianche, sciopero dei sindacati anche ad Avellino

“Basta morti bianche”: sciopero questa mattina dei sindacati Cgil e Uil a Piazza Libertà e davanti ai cancelli dell’Fca di Pratola Serra. In piazza i lavoratori dei settori edile e metalmeccanico. Fillea Cgil e Feneal Uil hanno consegnato un documento al Presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane da far pervenire al Governo.

La richiesta è di maggiore sicurezza e contratti di lavoro adeguati. “Basta subappalti a cascata – tuona Massimo Graziano, segretario della Fillea Cgil di Avellino e Benevento -. Gli operai escono al mattino per guadagnarsi da vivere e non possono non ritornare a casa come successo a Firenze o come accaduto qui a Monteforte per Isidoro. Occorre fare una maggiore attenzione alle regole e non mettere sempre davanti a tutto il profitto” conclude il sindacalista.