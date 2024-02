La scuola protagonista al Teatro “Carlo Gesualdo: giornata di formazione e orientamento

L’appuntamento è per Venerdì 23 Febbraio presso il Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino, dove si ritroveranno oltre 1200 ragazzi provenienti dalle scuole secondarie di secondo grado del capoluogo. Prevista la diretta streaming sui principali canali social dell’intera giornata di lavori, in modo da garantire la partecipazione agli studenti di tutti gli istituti della città.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Avellino e sostenuta dall’azienda irpina PRIOR, modello imprenditoriale virtuoso di economia circolare, vedrà come relatore Angelo Paletta, Professore ordinario di Economia aziendale e Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna “Alma Mater Studiorum”, dove insegna Sistemi di controllo direzionale e valutazione delle performance; Controllo di gestione; Crisi e risanamento d’impresa; Public Management; Educational Leadership. È codirettore del Master in “Public Management and Innovation” presso Bologna Business School (BBS).

In platea vi saranno le delegazioni di “Emergency” per Avellino e Benevento, quella del Fai, di Legambiente e del Club Alpino Italiano.

La prima sessione, dal titolo “Sfide educative per un nuovo paradigma di sviluppo sostenibile: gli studenti al centro dell’economia circolare e dell’innovazione sociale” in programma dalle 9.00 alle 12.30, sarà presentata da Mario Barretta, Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti, e aperta dai saluti istituzionali della Dirigente dell’Ambito Territoriale di Avellino Fiorella Pagliuca, del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ettore Acerra e del Sindaco di Avellino Gianluca Festa. La mattinata vedrà come protagonisti gli studenti delle scuole avellinesi, che porteranno sul palco originali presentazioni sui temi dell’economia circolare, immigrazione e integrazione, cambiamenti climatici, diversità e inclusione sociale.