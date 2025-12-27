“Oltre le mura: la persona dietro alla detenzione femminile”, incontro con la dott.ssa Cavallo

Sabato 3 gennaio 2026 alle ore 16.00, presso il Jjinger Cocktailbar di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele si terrà un importante momento di riflessione e confronto dal titolo “Oltre le mura: a persona dietro alla detenzione femminile”. L’evento vedrà la partecipazione della dottoressa Claudia Cavallo, criminologa giuridica, esperta in diritti umani e tutela della dignità dei detenuti. La dottoressa Cavallo è membro dello staff del Garante dei Detenuti della Regione Campania e dell’Osservatorio sulle Persone Private della Libertà Personale della stessa regione.

L’incontro, moderato da Vinicio Marchetti, responsabile provinciale di Avellino Today, vedrà la partecipazione di Sara Spiniello, rappresentante del Movimento 5 stelle di Avellino e della dottoressa Simona Romani, si propone di portare alla luce la condizione delle donne in carcere.

“Spesso, infatti, si tende a considerare la detenzione come un’esperienza esclusivamente punitiva, ignorando le storie e le esigenze di chi la vive, specialmente nel caso delle madri e delle figure femminili – spiegano gli organizzatori – È fondamentale aprire un dialogo su come garantire i diritti, la dignità e il supporto a queste persone, riconoscendo la complessità delle loro storie e il loro ruolo all’interno delle famiglie e della società”.

Al termine dell’incontro, la dottoressa Cavallo riceverà dei giocattoli che saranno donati ai bambini figli di detenute in occasione della Befana, per portare un sorriso e un gesto di solidarietà a chi vive questa difficile esperienza.