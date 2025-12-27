Biasci riprende il Bari: al San Nicola è 1 a 1

Mario DArgenio
L’Avellino porta a casa un punto dalla trasferta di Bari. La squadra di Biancolino, in svantaggio dall’inizio della ripresa, è salvata dal goal del solito Biasci in una gara che ha visto le due cercare la vittoria fino alla fine ma il risultato finale è stato di 1 a 1.

Primo tempo abbastanza noioso con un predominio territoriale da parte dei padroni di casa che al quinto minuto hanno sfiorato il vantaggio con Braunoder che di testa impegna Daffara e sulla corta respinta Gytkjaer calcia incredibilmente alto. Per l’Avellino l’occasione migliore è per Biasci che arriva con un attimo di ritardo sul cross di Missori.

La ripresa è più vivace ed è il Bari a passare in vantaggio con Dickmann che calcia dal limite e Daffara non ci arriva: è 1 a 0 per il Bari. Biancolino tenta di dare la scossa alla squadra inserendo Russo e Patierno e al 65′ i lupi raggiungono il pareggio con Biasci che raccoglie una corta respinta di Cerofolini e insacca da pochi passi. Le due squadre cercano di superarsi ma alla fine al triplice fischio è 1 a 1.

Per l’Avellino un buon punto in chiave salvezza su un campo ostico. Ora alla riprese dopo la sosta la squadra biancoverde attende al Partenio la Sampdoria sabato 10 gennaio.

Mario DArgenio
