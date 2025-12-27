Biasci riprende il Bari: al San Nicola è 1 a 1

L’Avellino porta a casa un punto dalla trasferta di Bari. La squadra di Biancolino, in svantaggio dall’inizio della ripresa, è salvata dal goal del solito Biasci in una gara che ha visto le due cercare la vittoria fino alla fine ma il risultato finale è stato di 1 a 1.
Primo tempo abbastanza noioso con un predominio territoriale da parte dei padroni di casa che al quinto minuto hanno sfiorato il vantaggio con Braunoder che di testa impegna Daffara e sulla corta respinta Gytkjaer calcia incredibilmente alto. Per l’Avellino l’occasione migliore è per Biasci che arriva con un attimo di ritardo sul cross di Missori.
La ripresa è più vivace ed è il Bari a passare in vantaggio con Dickmann che calcia dal limite e Daffara non ci arriva: è 1 a 0 per il Bari. Biancolino tenta di dare la scossa alla squadra inserendo Russo e Patierno e al 65′ i lupi raggiungono il pareggio con Biasci che raccoglie una corta respinta di Cerofolini e insacca da pochi passi. Le due squadre cercano di superarsi ma alla fine al triplice fischio è 1 a 1.
Per l’Avellino un buon punto in chiave salvezza su un campo ostico. Ora alla riprese dopo la sosta la squadra biancoverde attende al Partenio la Sampdoria sabato 10 gennaio.