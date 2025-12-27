Febbre da derby, tremila biglietti venduti: il PalaDelMauro si prepara al sold-out

L’Unicusano Avellino Basket informa che la febbre per il derby è altissima. In vista della gara in programma domani alle ore 18.00 al PalaDelMauro contro la Givova Scafati sono già 3.000 i biglietti venduti e ci si avvia rapidamente verso il tutto esaurito. Il PalaDelMauro si prepara a indossare l’abito delle grandi occasioni. Per evitare lunghe code ai botteghini ed assicurarsi un post nell’impianto di via Zoccolari, il club invita i tifosi ad approfittare della prevendita: online, sul sito www.go2.it, sarà possibile acquistare esclusivamente i tagliandi di ingresso per il settore della Curva Sud; presso la biglietteria del PalaDelMauro sarà possibile acquistare i tagliandi di tutti i settori.

L’Unicusano Avellino Basket invita tutti i tifosi a riempire il PalaDelMauro portando un vessillo biancoverde, così da rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente e sostenere la squadra in una gara fondamentale contro la Givova Scafati.