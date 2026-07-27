La Lega esce dal commissariamento: Aquino presidente e Galasso segretaria provinciale

AVELLINO- L’inizio di una nuova stagione. Cosi’ il neo presidente provinciale della Lega di Avellino, Ciro Aquino, sindaco di Montefredane ha definito il congresso del partito celebrato nel pomeriggio. Un congresso che ha sancito la nuova dirigenza leghista in provincia di Avelino. Alla guida della Lega ci sara’ Maria Sabina Galasso, segreteria provinciale e alla presidenza proprio Aquino. La Lega esce dal commissariamento, quello affidato a Luigi Barone, che ha traghettato il partito verso la nuova dirigenza. Al Congresso erano presenti anche i vertici regionali, a a partire dal Segretario regionale Gianpiero Zinzi, i dirigenti regionali e i consiglieri regionali e la presidente provinciale di Fratelli d’Italia Ines Fruncillo. In prima fila anche l’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa, che ha ottenuto il sostegno della Lega alle ultime elezioni comunali in citta’.

Oltre a Maria Sabina Galasso, segretaria provinciale e Ciro Aquino presidente provinciale sono stati anche designate le altre cariche nel partiti. A partire dai Vice segretari, che sono Fausto Acocella e Orsola De Stefano. Linda Caporaso sarà responsabile donne, Gaetano Musto responsabile enti locali, Franco Rauseo responsabile per l’organizzazione. Romolo Beltrami responsabile del tesseramento,

Responsabile dei Giovani sara’ Antonio Genovese. Il Coordinatore dei dipartimenti sara’ Andrea Centrella. Due quelli indicati. Per il Dipartimento sicurezza c’e’ Mario Vietri mentre per il Dipartimento Sport ci sarà Generoso Saporito. Il presidente provinciale Aquino traccia anche quello che sarà l’impegno: “Dedicheremo particolare attenzione alle opportunità offerte dalla Zona Economica Speciale Unica, affinché diventi uno strumento concreto per attrarre investimenti, favorire nuovi insediamenti produttivi, creare occupazione stabile e sostenere la competitività delle imprese irpine. Allo stesso modo promuoveremo un confronto costante sul futuro della scuola, valorizzando gli investimenti del PNRR e costruendo, insieme al Ministero dell’Istruzione e del Merito, un percorso che metta al centro formazione, innovazione, sicurezza degli edifici scolastici e opportunità per le nuove generazioni”. Cosa sarà la Lega in Irpinia? “La Lega- ha spiegato Aquino- dovrà essere il partito delle autonomie locali, dei sindaci e dei territori. Le aree interne non possono più essere considerate periferie, ma una risorsa strategica per la crescita dell’Italia. Per questo continueremo a portare all’attenzione del Governo le esigenze dell’Irpinia, affinché le politiche nazionali si traducano in opportunità concrete per le nostre comunità”.