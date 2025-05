Si è svolto questa mattina, presso il Plesso del Liceo Scientifico “V. De Caprariis” di Altavilla Irpina (AV), uno stimolante incontro tra gli studenti dell’Istituto, il personale della Polizia di Stato e le famiglie del territorio. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale Artesìa in collaborazione con la Questura di Avellino, si inserisce all’interno di un ciclo di attività volte a sensibilizzare i giovani su tematiche fondamentali per la loro crescita civile e culturale.

Ad aprire l’evento i saluti del Presidente dell’Associazione Artesìa, Rino Villani, che ha ringraziato sentitamente il Questore per la disponibilità e la collaborazione dimostrata, sottolineando l’importanza di iniziative condivise per coinvolgere attivamente i giovani della comunità.

Particolarmente significativa è stata la scelta della Questura di coinvolgere anche le famiglie, riconoscendo nella dimensione domestica il primo e più importante contesto educativo. L’intervento della Polizia di Stato, cui ha partecipato personale della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Avellino, ha toccato temi di grande attualità e rilevanza per i giovani, come l’uso consapevole del web e dei social network, i pericoli legati alle truffe online e le principali fattispecie di reato connesse al mondo digitale.

Durante l’incontro il personale della Questura ha affrontato, più in generale, anche argomenti legati alle devianze giovanili offrendo strumenti di prevenzione dei fenomeni, in continuità con l’azione progettuale formativa già in atto per l’anno scolastico 2024/2025 negli istituti scolastici della Provincia.

L’evento ha riscosso un grande interesse da parte degli studenti, che hanno partecipato attivamente al dibattito, ponendo domande e riflessioni sui temi trattati.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle manifestazioni che il Questore della Provincia di Avellino Dr. Pasquale Picone sta programmando per la costruzione di una rete educativa che coinvolga scuola, istituzioni e famiglie, con l’obiettivo di promuovere una cultura della legalità, della responsabilità e del dialogo tra le nuove generazioni.