A Nusco spuntano i manifesti di De Mita, a tre anni dalla sua scomparsa

“Siamo diventati un paese che non pensa, non cresce e affoga nella amoralità, che è peggio dell’immoralità”. Una delle frasi più emblematiche di Ciriaco De Mita campeggia sui manifesti affissi per le strade del suo paese natale, Nusco, in occasione del terzo anniversario della sua morte.

Il ricordo dello storico leader della Democrazia Cristiana e presidente del Consiglio, nato a Nusco il 2 febbraio 1928, sarà al centro di una cerimonia commemorativa il prossimo 26 maggio. In quella data, presso la Sala Blu dell’ex carcere Borbonico di Avellino – oggi polo culturale e museale di riferimento per l’Irpinia – sarà scoperta una targa a lui dedicata.