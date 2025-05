Gattini lanciati dal finestrino sull’A16: l’episodio all’attenzione del Parlamento

Stamattina, grazie all’impegno della Presidente della XII Commissione Tutela e Diritti degli Animali Sara Spiniello, si è svolto un importante intervento in Aula alla Camera dei Deputati da parte dell’Onorevole Susanna Cherchi, Movimento 5 Stelle, che ha portato all’attenzione dell’istituzione un episodio di inaudita crudeltà nei confronti degli animali.

L’episodio, che ha suscitato profonda indignazione tra cittadini e associazioni animaliste, riguarda il gesto raccapricciante di una donna, identificata dalla Polizia, che si sarebbe disfatta di due gattini lanciandoli dal finestrino della propria auto sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, mentre era in viaggio per recarsi al lavoro. Un atto di estrema brutalità che non trova giustificazioni e che ha scosso l’opinione pubblica, richiedendo una condanna ferma e decisa.

L’intervento dell’Onorevole Cherchi ha sottolineato l’importanza di rafforzare le pene per i reati di maltrattamento e abbandono di animali, auspicando un’attenzione ancora maggiore da parte delle istituzioni sulla tutela degli esseri viventi più vulnerabili. Sara Spiniello, nel suo ruolo di presidente della Commissione, ha evidenziato come episodi di questa natura siano inaccettabili e chiedano una ferma condanna da parte di tutti non solo da parte di coloro i quali sono sensibili alla tematica animalista.

L’episodio di oggi ribadisce l’urgenza di rafforzare le norme e di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tutela degli animali, affinché simili gesti barbarici non trovino spazio nel nostro Paese. La mobilitazione delle istituzioni e della società civile rappresenta un passo fondamentale per garantire un futuro più compassionevole e rispettoso nei confronti di tutti gli esseri viventi.