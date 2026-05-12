Olivieri e Di Sarno incontrano gli studenti: focus su alimentazione, dipendenze e benessere giovanile

Informazione, dialogo e consapevolezza saranno al centro dell’iniziativa promossa dal Liceo Statale Emilio Paolo Imbriani di Avellino, in programma mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 8:30 presso il Polo Giovani di via Morelli e Silvati.

Il progetto, fortemente voluto dal dirigente scolastico Sergio Siciliano e coordinato dalla professoressa Virginia Pellecchia, porterà il titolo “Prevenzione e Consapevolezza: il benessere parte da te” e nasce con l’obiettivo di offrire agli studenti un’occasione di confronto e riflessione su alcune delle problematiche più diffuse tra gli adolescenti, promuovendo una maggiore attenzione alla salute fisica e psicologica.

Due i temi principali al centro dell’incontro: i disturbi alimentari tra i giovani e il fenomeno delle dipendenze, dalle sostanze al mondo digitale. Questioni sempre più attuali che coinvolgono scuola, famiglie e società e che richiedono percorsi concreti di prevenzione e sensibilizzazione.

A guidare il confronto saranno professionisti del settore. Il dottor Antonio Olivieri, biologo nutrizionista, approfondirà il rapporto dei ragazzi con l’alimentazione, soffermandosi su abitudini scorrette, errori alimentari e percorsi di educazione nutrizionale.

Sul tema delle dipendenze interverrà invece la dottoressa Annarita Di Sarno, psicologa e psicoterapeuta sistemico-relazionale, che analizzerà i meccanismi alla base delle dipendenze giovanili e l’importanza della prevenzione attraverso il dialogo e il sostegno educativo.

L’iniziativa rientra nei progetti di Educazione alla Salute promossi dal liceo e sarà moderata dalla dottoressa Carmela Tufano.