La scuola di ballo irpina Dancing Queen trionfa a Cinecittà World

Cinecittà World s’inchina alla Dancing. In un 2026 che segna una tappa storica per la danza corografica del Sud Italia, la Scuola di Ballo “Dancing Queen” scrive una nuova pagina di successi. Alle Finali Nazionali di Cinecittà World a Roma, l’accademia irpina ha conquistato due primi posti assoluti, confermando una leadership che dura ormai da un decennio.

Sono stati 12 ballerini, di età compresa tra i 5 e i 10 anni, a dominare il palcoscenico della capitale. La Dancing Queen ha contrato il gradino più alto del podio in due categorie fondamentali:⁠ Primo Posto Baby Coreographic Social Dance (piccolo gruppo) e ⁠Primo Posto Kids Coreographic All Discipline

I vincitori sono: ⁠Alessia Sesa, ⁠Chiara Di Paolo, Alessia Lomongiello, ⁠Benedetta De Gruttola, Antonia Perna, ⁠Luca Murariu, Antea Gramaglia, ⁠Maria Nittoli, Matilde Di Conza, Federica Santoli, ⁠Ylenia Donatiello e Luz Mayano.

Due podi che pesano come macigni, arrivati dopo un percorso netto iniziato con le durissime qualificazioni Regionali a Casagiove e Casoria, dove i ragazzi avevano già dimostrato di non avere rivali.

Dopo essersi laureata Campione d’Europe 2024 a Barcellona, la Dancing Queen non ha intenzione di fermarsi. Grazie alla vittoria di Roma, è arrivata per il terzo anno consecutivo la qualificazione ufficiale per le competizioni europea.