Ok al Piano di riequilibrio del Comune: la soddisfazione della sindaca Nargi

Via libera della Corte dei Conti al Piano di Riequilibrio del Comune di Avellino. All’esito della Camera di Consiglio svoltasi questa mattina a Napoli, alla presenza, tra gli altri, del Sindaco, Laura Nargi, la Corte di Conti ha messo nero su bianco che «la Sezione regionale di controllo per la Campania approva il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Avellino».

Si tratta di una fumata bianca attesa da quando, nel 2019, l’ente aveva approvato in giunta il Pre-dissesto ed avviato un’incessante attività amministrativa di risanamento dei conti. Un risultato di portata dirimente per l’intera città e per l’amministrazione del capoluogo. Il pronunciamento, infatti, porta positivamente a compimento un iter amministrativo delicato e complesso.

Ad oggi, infatti, è stato già ripianato il 75% del disavanzo accertato nel 2019. Entro tre anni, in ragione degli effetti dell’omologa della Corte dei Conti e del “Patto per Avellino”, siglato nel 2023, sarà possibile uscire definitivamente dalla crisi finanziaria. Dal canto suo, secondo quanto è emerso questa mattina, la Corte dei Conti monitorerà con cadenza semestrale il raggiungimento degli obiettivi posti nel Piano.

Non nasconde la propria profonda soddisfazione il Sindaco, Laura Nargi: «L’ok dei magistrati contabili al nostro Piano di riequilibrio pluriennale – dichiara – mette definitivamente al riparo l’ente di Piazza del Popolo dall’ipotesi, già remota, del dissesto. Allo stesso tempo – aggiunge – conferma la bontà del lavoro svolto da questa Amministrazione e da quella precedente. Forti di questo risultato – conclude – procediamo speditamente e convintamente sulla strada del risanamento finanziario del Comune, per restituire ai nostri cittadini un ente con i conti definitivamente in ordine e un futuro migliore».