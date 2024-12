La Corte dei Conti approva il Piano di riequilibrio del Comune: entro il 2027 sarà risanato

La Corte dei Conti approva il Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Avellino. La decisione della Sezione di Controllo della Corte dei Conti e’ arrivata nel pomeriggio, dopo l’audizione nella seduta di Adunanza plenaria presieduta dal presidente Gagliardi e aperta dal consigliere relatore Liuzzo, del dirigente dell’area Finanziaria di Piazza del Popolo Gianluigi Marotta. Era presente anche il sindaco di Avellino Laura Nargi. Due ore, tanto e’ durata l’audizione del dirigente che ha fornito, alla luce dello sviluppo giunto poco più tardi, una serie di precisazioni e chiarimenti alle domande da parte del collegio della Sezione di Controllo. In buona sostanza il Comune di Avellino ha ottenuto il via libera ad attivare la fase finale della procedura di risanamento, che e’ andata avanti senza rilievi o errori (in tal caso sarebbe stata respinta l’omologa) . Tradotto in numeri, entro il 2027 e con una somma di sei milioni da ripianare, l’ente dovrebbe uscire dalla condizione di criticità accertata da una delibera commissariale dell’agosto 2019, che aveva attivato la cosiddetta procedura di predissesto.