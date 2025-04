Biancolino mantiene la promessa: visita a Montevergine. Poi il tatuaggio

Ogni promessa è debito, e Raffaele Biancolino lo sa bene. L’allenatore dell’Avellino, subito dopo la gara di Potenza che ha sancito la matematica promozione in Serie B dei biancoverdi, aveva dichiarato in conferenza stampa: “Sono devotissimo alla Madonna di Montevergine, mi sta aspettando perché le ho promesso che sarei salito al Santuario”.

E così il “Pitone” questa mattina ha mantenuto la parola data: visita a Montevergine insieme alla famiglia, un gesto carico di fede e gratitudine. Non solo: per imprimere indelebilmente il ricordo di questa storica impresa, Biancolino si è fatto tatuare la data che resterà scolpita nella memoria di un intero popolo, il 19-04-2025, il giorno del grande ritorno in Serie B.