Funerali del Papa: rinviata Avellino-Altamura. Probabile slittamento a domenica

Niente eventi sportivi nella giornata di sabato 26 aprile, il giorno dei funerali di Papa Francesco. La decisione è stata presa dal Coni, dopo le indicazioni arrivate del Consiglio dei Ministri. “Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile, nella giornata delle esequie del Santo Padre Francesco, rinnovando altresì l’invito a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche che si disputeranno nell’arco della settimana per onorare la memoria del Pontefice”.

Tra i rinvii, quindi, anche Avellino-Team Altamura in programma sabato alle 16:30. Probabile lo slittamento di 24 ore a domenica al medesimo orario.