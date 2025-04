AVELLINO – Adriana lavora alla Mensa da sedici anni, ne ha dedicati quaranta circa al volontariato. Ma ogni giorno si mette ai fornelli insieme agli altri volontari per assicurare un pasto caldo agli ospiti, sempre piu’ in crescita della Caritas di Avellino. Insieme a lei ci sono Laura, Gilda, Vincenzo, Annamaria e Santa. A Via Morelli e Silvati non contano le professioni o lo status sociale. Bisogna solo rimboccarsi le maniche, dotarsi di tutti gli attrezzi del mestiere e dedicare una mattinata al pranzo che sarà servito fino alle tredici e trenta circa. Le storie e i lavori della volontarie e dei volontari che sono la spina dorsale della carità in città sono diverse. Ma accomunate tutte dall’obiettivo di alleviare quella condizione di povertà, anche nei giorni di vacanza, cucinando una lasagna, mettendo in forno l’agnello, dividendo le pizze con erba, la pizza chiena, le pastiere di grano e la pigna, tutte offerte e donate dai cittadini, per i circa cento ospiti che anche in questi giorni di festa non hanno abbandonato. Perche’ si sa che la carità non va mai in vacanza. E loro sono il volto di questa grande azione che non si ferma mai.

