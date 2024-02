Oggi a Calitri si festeggiano i 100 anni di zio Pasquale

Oggi 10 Febbraio, a Calitri si festeggiano i 100 anni di Pasquale Simone.

Per tutta la comunità calitrana è una grande emozione onorare questo traguardo, quello di zio Pasquale, come lo chiamano tutti, il quinto centenario vivente di questo comune irpino.

La sua vita è stata ricca di valori e soprattutto piena di sacrifici. Emigrante in Belgio e in Germania e negli anni 70′ rientra a Calitri, uno dei borghi più caratteristici della provincia di Avellino. Una persona che amava il suo lavoro, quello di muratore, che ha sempre svolto con massima dedizione e serietà.

“Incontro ogni giorno zio Pasquale perché abita lungo la strada che porta in Comune. Scambiamo sempre due parole. Ho grande stima per il lungo lavoro che ha svolto, in qualità di muratore. Per un brevissimo periodo sono stato suo manovale. Gli auguro lunga vita, in buona salute” – afferma il sindaco Michele Di Maio.