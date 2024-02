“I risultati del Festival di Sanremo, i fischi dell’Ariston e le polemiche sul napoletano non ci interessano, per noi Geolier ha già vinto e come vincitore lo accoglieremo al ritorno dalla kermesse musicale! Ho proposto al Presidente De Luca di coinvolgere l’artista quale testimonial del contest contro il bullismo e cyberbullismo che coinvolgerà le scuole della Campania”. E’ quanto dichiara in una nota Bruna Fiola, presidente della Commissione regionale Istruzione e Cultura.

“Gli attacchi discriminatori contro il giovane artista partenopeo sono frutto di un giudizio superficiale. Tutti dovrebbero poter esprimere se stessi liberamente attraverso le proprie opere, senza essere soggetti a pregiudizi o attacchi ingiustificati” – continua l’esponente del Partito Democratico.

Come Regione Campania siamo impegnati da tempo nella lotta al bullismo ed al cyberbullismo, mettendo in campo tante iniziative, molte delle quali si stanno svolgendo in questi giorni a cavallo del 7 febbraio, giornata internazionale contro tale fenomeno. Inoltre abbiamo già stanziato 200mila euro di fondi regionali per interventi rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, spero che Geolier accetti il nostro invito e ci accompagni in questa azione” – conclude Fiola.