Offendere il sindaco sui social può essere rischioso: cinquantenne di Pratola Serra nei guai

PRATOLA SERRA- I commenti sui social spesso sono intrisi di insulti, soprattutto quando nel mirino c’è una carica politica pubblica. Un pò lo sfogo di tanti, anche arrabbiati per disservizi o contrari a quell’ esponente politico o amministrativo. Ma può anche capitare che il bersaglio delle invettive decida di denunciare. E qui iniziano i problemi. Ne sa qualcosa un cinquantancinquenne di Pratola Serra, che dopo una serie di insulti all’indirizzo del primo cittadino Gerardo Galdo rischia un processo per diffamazione. L’epiteto, tra quelli usati che è piuttosto pubblicabile è solo “ignorante”, gli altri non lo sono. Per cui dovrete immaginare cosa abbia potuto scrivere. Sicuramente è stato destinatario, dopo la denuncia sporta dal primo cittadino del comune dell’hinterland, di un avviso di conclusione delle indagini preliminari firmato dal pm della Procura della Repubblica di Avellino Luigi Iglio per diffamazione, proprio per la portata ritenuta diffamatoria dei suoi scritti. Sarà molto probabilmente un processo a stabilire se ha offeso o meno la reputazione di Galdo.