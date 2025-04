La maggioranza fa Festa: vuoti i banchi a Palazzo di Città. Nargi: “Non mi dimetto”

Banchi vuoti a Palazzo di Città: la maggioranza fa “Festa”. E mai espressione fu più calzante: a mancare all’appello, infatti, sono proprio i consiglieri dei gruppi che fanno riferimento all’ex sindaco Gianluca Festa. Assente anche la Giunta. Presenti a Piazza del Popolo solo gli assessori Scaletti e Bilotta e i consiglieri di “Siamo Avellino”, che però non hanno risposto all’appello per non rischiare la bocciatura del bilancio previsionale. La discussione è dunque rinviata a domani mattina, in seconda convocazione, sempre che la maggioranza decida di partecipare.

Nel frattempo, la sindaca Laura Nargi ha convocato la stampa per lanciare un appello ai consiglieri e alla città: “Il bilancio di previsione è un atto politico indispensabile per garantire sicurezza, stabilità e crescita ad Avellino”, ha dichiarato la fascia tricolore. “È un bilancio migliore rispetto a quello dello scorso anno, pur restando un bilancio di sacrificio. Negli ultimi mesi abbiamo stretto la cinghia, consapevoli che stiamo per uscire dal pre-dissesto. Nel 2026 ne usciremo definitivamente. Sono al Comune da 15 anni, ho ricoperto diversi ruoli e non ho mai visto un bilancio così sereno e confortante”.

La sindaca ha poi rivolto un appello alla responsabilità: “Senza l’approvazione del bilancio rischiamo di bloccare l’intera città. Speravo di sbloccare i fondi per le strade, come via Dorso, di aprire il Centro per l’Autismo, di completare i lavori della Dogana e di iniziare quelli a Victor Hugo. Anche la manutenzione del verde, degli alloggi popolari e l’utilizzo dei 17 milioni di fondi Prius per ridisegnare il volto della città dipendono da questo passaggio”.

Nargi ha ribadito che non esiste alcun parere negativo dei revisori dei conti: “Votare il bilancio non significa votare Nargi, ma votare per Avellino, per i cittadini e per l’erogazione dei servizi. La politica si fa con serietà e rispetto per le persone. Vengo dalla scuola del Partito Democratico, e questo è quello che mi hanno insegnato”.

Sulle eventuali dimissioni ha chiarito: “Non è mia intenzione dimettermi. Voglio continuare a lavorare per la città, perché i cittadini ci hanno scelto e dobbiamo rispettare la loro volontà. Non posso disonorare la fiducia popolare”. Infine, sull’assenza della Giunta in aula: “Non voleva essere una sfida. Si è deciso di rinviare la discussione a domani dopo un momento di analisi interna”.