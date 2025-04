Cervinara: una serata dedicata al calcio, tra mito e valori

Una serata che si preannuncia come un viaggio tra i miti del calcio, quegli uomini che hanno lasciato un segno o che comunque hanno caratterizzato positivamente diverse generazioni con lo sport più amato del mondo.

L’evento, organizzato da diverse associazioni di Cervinara, avrà luogo presso il circolo Tennis “P.Starace” alle ore 18:30 del 24 Aprile 2025 e sarà moderato dal giornalista sportivo Franco Pitaniello.

A fare da collante tra i vari ospiti, la presenza importante dello storico giornalista Rai e Presidente Unione Stampa Sportiva Italiana Gianfranco Coppola, che prenderà spunto dal suo libro “Capitani per Sempre” per riaccendere la fiamma dei ricordi di Campioni non solo legati al Napoli ma anche ad altre squadre. Con lui, altri due colleghi giornalisti, Marco Lobasso e Antonio Sacco, che dialogheranno con il cervinarese Pasquale Casale, ex calciatore di Serie A, allenatore e opinionista tv.

Uno spazio sarà dedicato anche agli ex capitani della blasonata Audax Cervinara, la squadra locale che, con gli anni, si è ritagliata uno spazio di prestigio nel calcio dilettantistico campano, vincendo anche la Coppa Italia. A loro sarà consegnata una targa celebrativa: “la passione non ha categorie perché anche nei campionati dilettantistici ci sono stati uomini che hanno rappresentato attaccamento, esempio e valori”.

Nel corso dell’evento sarà possibile visionare una mostra fotografica dall’Archivio di Angelo Marchese e acquistare il libro “Capitani per Sempre” edito da le Varie, con la prefazione di Marino Nicola e le foto di Pietro Mosca.

A fine serata, un momento dedicato alla neo-promossa Gaspare Taddeo, squadra di calcio locale, che riceverà un premio dalla Libertas BN come esempio di impegno e di attaccamento ai sani valori dello sport.