Nusco, Poste infestate da roditori. Il sindaco vuole incatenarsi all’ingresso, la minoranza: “Sceneggiata a favor di telecamere”

“A Nusco si è ormai consolidata una tendenza preoccupante: trasformare ogni problema della comunità in un momento di visibilità personale, anziché affrontarlo con strumenti concreti. L’ultimo caso riguarda l’ufficio postale, chiuso da settimane a causa di una grave infestazione di roditori. Un disservizio reale, che colpisce quotidianamente decine di cittadini. Di fronte a questo, la risposta del sindaco è stata annunciare pubblicamente l’intenzione di incatenarsi davanti all’ufficio postale qualora Poste Italiane S.p.A. non provvedesse alla riapertura immediata. Le Poste di Nusco dalla prima segnalazione del 27 gennaio scorso hanno effettuato cinque interventi di derattizzazione e il sesto è in via di esecuzione tramite una ditta specializzata e per questo motivo l’apertura è stata procrastinata al 19 marzo. Sempre in data 27 gennaio il Comune ha provveduto alla

chiusura di alcuni fori comunicanti al locale adiacente (deposito rifiuti) all’ufficio postale. Si evince facilmente chi è il responsabile della “querelle murina”. Comprendiamo la necessità di richiamare l’attenzione su un problema che pesa sulla vita quotidiana dei cittadini. Tuttavia, la sceneggiata a favor di telecamere non sostituisce l’azione amministrativa. Un Sindaco dispone di strumenti istituzionali precisi: utilizzarli è un dovere. Su un punto è necessario fare chiarezza: l’immobile è di proprietà del Comune di Nusco. Per legge, il proprietario è tenuto a garantire locali idonei all’uso previsto. È noto come il locale adiacente all’ufficio postale è stata utilizzata come deposito di rifiuti, favorendo la proliferazione dei roditori. Il Sindaco, titolare della sicurezza e della salute pubblica, non può dirsi estraneo a questa situazione. Incatenarsi davanti a un ufficio postale non cancella queste responsabilità: le evidenzia. I cittadini di Nusco sono stanchi. Stanchi di tre anni di occasioni mancate e problemi irrisolti. Stanchi di vedere i disagi della comunità trasformati in palcoscenico. Il 2028 è vicino, e con esso la possibilità di scegliere un’amministrazione che metta al centro i bisogni reali della comunità. Invitiamo il Sindaco e tutta l’amministrazione a tornare a fare politica nel senso più autentico del termine: quello del servizio ai cittadini”. Così i consiglieri di minoranza al Comune di Nusco Mario Gaudiello, Gianfranco Marino, Lucio Molinario, Roberto Dutto.