Solofra, il 14 marzo “Incontro con l’Autismo – L’altra Faccia”

Si terrà il 14 marzo 2026 presso il Palazzo Ducale Orsini, nella città di Solofra, l’evento “Incontro con l’Autismo – L’altra Faccia”, ideato e progettato dall’artista Paolo D’Amore.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire una prospettiva diversa sull’autismo, una visione spesso non considerata, che invita la comunità a superare stereotipi e pregiudizi per riscoprire il valore, il talento e le possibilità presenti in ogni persona. L’incontro si articolerà in un dialogo libero e partecipato, con l’intento di “ricordarsi di loro” non come categoria, ma come parte viva e integrante della nostra società. Un momento di confronto che unirà riflessione, testimonianza e arte, in un pensiero comune orientato alla consapevolezza e all’inclusione.

Interverranno:

• Dott.ssa Alessandra Borghese, esperta in logopedia clinica e nei trattamenti riabilitativi dei disturbi dello spettro autistico e della comunicazione

• Dott.ssa Daniela Sfera, psicologa e logopedista

• Dott.ssa Loredana Nave, psicologa e professionista della riabilitazione in ambito salute

L’evento sarà arricchito dalla performance artistica della scuola Artedanzaproject, diretta da Tiziana Petrone.