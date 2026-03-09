Bisaccia, 18 nuovi alloggi: l’11 marzo le chiavi alle famiglie

Si conclude con l’assegnazione di diciotto alloggi il percorso di recupero del quartiere di Contrada Boscozzulo, a Bisaccia, assegnando abitazioni funzionali e sostenibili ai nuclei familiari in graduatoria. L’intervento riguarda 17 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e 1 alloggio di edilizia sociale destinato a utenze fragili. Si chiude così una vicenda iniziata nell’ambito della ricostruzione post-sisma del 1980 e rimasta per anni incompiuta, con edifici parzialmente realizzati e un comparto urbano segnato dal degrado.

Il progetto ha previsto la demolizione dei fabbricati non recuperabili e la rimodulazione degli edifici esistenti, trasformati in nuove unità abitative in classe energetica A. Gli appartamenti sono dotati di sistemi ad alta efficienza, impianti fotovoltaici e soluzioni tecnologiche che consentono una significativa riduzione dei consumi energetici. L’alloggio sociale, progettato con specifici accorgimenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche, sarà destinato dal Comune di Bisaccia a situazioni temporanee di particolare disagio, con finalità di sostegno e accompagnamento. Si tratta di una soluzione flessibile, pensata per rispondere a emergenze abitative o a condizioni di fragilità che richiedono un intervento immediato e mirato.

L’intervento ha interessato anche gli spazi esterni, con il completamento delle urbanizzazioni primarie, il potenziamento della pubblica illuminazione e la sistemazione a verde delle aree liberate dalle demolizioni, destinate a spazi pubblici e aree per il gioco dei bambini. La riqualificazione restituisce al quartiere qualità urbana, sicurezza e nuove condizioni di vivibilità.

Alla cerimonia in programma mercoledì 11 marzo alle ore 11.00 saranno presenti l’Assessora regionale Claudia Pecoraro, il Presidente di ACER Campania David Lebro e il Sindaco di Bisaccia Marcello Arminio.