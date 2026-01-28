A Nusco nasce la “Scuola di Politica”: il Forum dei Giovani e la Società Filosofica Italiana insieme per capire il presente.

NUSCO – In un’epoca di grandi cambiamenti e incertezze, il Forum dei Giovani di Nusco lancia una vera e propria sfida culturale: la “Scuola di Politica”. Un percorso pensato per approfondire i temi caldi del dibattito politico di oggi in maniera accessibile, pacata e “alla mano”, ideale per chi vuole capire meglio la realtà con un linguaggio immediato.

Il progetto, che partirà ufficialmente a fine gennaio, nasce dalla sinergia tra i giovani nuscani e la Società Filosofica Italiana (SFI) – Sezione di Avellino. Questa collaborazione scientifica garantisce un approccio serio e rigoroso, trasformando la Scuola in un vero e proprio laboratorio di cittadinanza attiva e consapevole.

Per una comunità come quella di Nusco, l’iniziativa assume un valorefondamentale: dimostra che anche lontano dai grandi centri urbani è possibile creare spazi di confronto di alto profilo. La “Scuola di Politica” vuole essere un ponte tra la riflessione accademica e la vita quotidiana, offrendo a tutti — giovani e meno giovani — gli strumenti critici per orientarsi nel dibattito attuale. “Il nostro obiettivo è rendere i temi della politica e della società comprensibili a tutti, senza rinunciare alla qualità,” spiegano il coordinatore del forum Alessandro Ebreo e i suoi consiglieri. “Vogliamo che Nusco diventi un luogo dove la curiosità si trasforma in consapevolezza, restituendo valore al confronto e allo studio dei fenomeni che segnano il nostro tempo.”Gli incontri vedranno la partecipazione di docenti universitari ed esperti della materia, che tratteranno temi cruciali come l’evoluzione dello Stato, le sfide della democrazia contemporanea e i grandi nodi della geopolitica e dell’economia globale.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 6 febbraio alle ore 17:30, presso la sede del Forum, per discutere del concetto di Stato e delle sue trasformazioni col prof. Ermanno Battista.