Referendum, testa a testa tra Si’ e No nell’ultimo sondaggio di Ixe’

Un testa a testa. E’ quello che emerge dall’ultimo sondaggio per il referendum costituzionale sulla riforma dell’ordinamento giudiziario in programma il 22 e 23 marzo 2026. Lo scenario evidenziato dal sondaggio Ixè. Secondo l’istituto di ricerca, il fronte del sì, a gennaio 2026, si attesterebbe intorno al 50,1% (contro il 53% di novembre) mentre quello del no sarebbe al 49,9% (47% a novembre). Per quanto riguarda l’affluenza, il 61,5% degli italiani dovrebbe partecipare alla consultazione. L’8,5% ha deciso che non voterà sicuramente. La quota indecisi, secondo il sondaggio, arriva al 30%. Intanto oggi dovrebbe arrivare la decisione del Tar sul ricorso presentato contro la delibera con cui il Consiglio dei ministri, lo scorso 12 gennaio, ha deciso di indire il referendum in due giornate. Secondo i promotori del ricorso, l’esecutivo avrebbe agito in anticipo, senza attendere la scadenza del termine per la raccolta firme a sostegno di un referendum di iniziativa popolare sulla riforma Nordio, che ha raggiunto piu’ delle 500mila firme necessarie . Se il Tar dovesse accogliere la richiesta , l’effetto sarebbe immediato: il referendum verrebbe rinviato.