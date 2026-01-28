Emozioni, comportamenti e contesti educativi: ad Avellino un convegno per interrogarsi sul ruolo della scuola e della comunità.

AVELLINO- Si terrà lunedì 3 febbraio 2026, alle ore 10.30, presso la Sala Blu del Carcere Borbonico di Avellino, il convegno dal titolo “Emozioni, comportamenti e contesti educativi”, un’importante occasione di confronto dedicata al mondo della scuola e a tutti gli attori coinvolti nei processi educativi e sociali. L’incontro nasce con l’obiettivo di riflettere su una domanda cruciale e attuale: fino a quale tappa evolutiva è possibile intervenire in modo efficace sui comportamenti che derivano dalle emozioni? E, soprattutto, la scuola può agire da sola o necessita di una rete educativa più ampia? Ad arricchire il dibattito sarà la presenza di ospiti di alto profilo, provenienti da ambiti diversi ma complementari: istituzioni scolastiche, sanitarie, forze dell’ordine, mondo del sociale e del terzo settore. Interverranno, tra gli altri, Maurizio Falcone, medico psichiatra e psicoterapeuta, didatta della Società Italiana di Terapia Cognitivo Comportamentale, Francesco Marino Iandiorio, referente del progetto di educazione affettiva e relazionale, Vincenzo Aliberti e Marta Festa, attivi nel lavoro educativo e teatrale, Annarita Rumiano, psicologa impegnata nell’accompagnamento di donne vittime di violenza, insieme a rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni. Momento particolarmente significativo del convegno sarà la testimonianza diretta di una donna vittima di violenza, inserita in un programma di protezione. Una voce autentica e coraggiosa che offrirà uno sguardo reale e profondo sul legame tra emozioni, comportamenti e contesti educativi, sottolineando l’importanza dell’ascolto, della prevenzione e del lavoro in rete. I saluti istituzionali saranno affidati a Maria Rosaria Siciliano, dirigente scolastico e psicopedagogista, Pasquale Picone, Questore della Provincia di Avellino, e Don Pasquale Iannuzzo, Vicario generale della Diocesi di Avellino. A moderare l’incontro sarà il giornalista Riccardo Cannavale de Il Mattino. Il convegno si propone come uno spazio di dialogo aperto, concreto e interdisciplinare, capace di offrire strumenti di riflessione e di intervento a chi quotidianamente opera nei contesti educativi e sociali