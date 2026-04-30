Nusco, mobili a prezzo vantaggioso ma è una truffa: Carabinieri denunciano 40enne

I Carabinieri della Stazione di Nusco hanno deferito in stato di libertà una 40enne della provincia di Napoli, ritenuta responsabile di truffa.

L’attività d’indagine ha avuto origine dalla denuncia-querela sporta dalla vittima che, attratta da un annuncio pubblicato online relativo alla vendita di una camera da letto e di un divano a prezzo vantaggioso, aveva avviato una trattativa con l’inserzionista. Convinto della genuinità dell’offerta, il denunciante ha effettuato un bonifico di circa 400 euro sul conto corrente indicato, senza tuttavia ricevere la merce acquistata né ottenere la restituzione dell’importo versato.

Gli accertamenti svolti dai militari dell’Arma, anche attraverso la ricostruzione dei flussi finanziari, hanno consentito di risalire all’identità della presunta responsabile, risultata titolare del conto corrente utilizzato per il raggiro.

Indagini di questo tipo rientrano nell’attività quotidiana svolta dai militari dell’Arma, costantemente impegnati nella prevenzione e repressione dei reati predatori. L’apparente anonimato del web non rappresenta una garanzia di impunità: le competenze investigative e tecnologiche consentono sempre più spesso di individuare i responsabili e assicurarli alla giustizia.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino rinnova l’invito a diffidare di offerte eccessivamente vantaggiose e a verificare con attenzione l’affidabilità dei venditori online, evitando di effettuare pagamenti anticipati senza adeguate garanzie.

Per qualsiasi dubbio o necessità è sempre possibile contattare il numero di emergenza “112” o rivolgersi al Comando dei Carabinieri più vicino.